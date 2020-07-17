Глава МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве 

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вспомнил бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Более 60 стран отказались от участие в соревнованиях после ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Выступавший в фехтовании на рапирах Бах должен был отправиться на Игры-80 в составе сборной ФРГ.

"Бойкот Олимпиады-1980 совсем ничего не дал. Все главные участники это признали. В ФРГ через несколько месяцев после Игр мне говорили: "Мы совершили ошибку. Это было неправильно", — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

По мнению функционера, в спорте бойкот ни к чему не приводит и противоречит олимпийскому духу.