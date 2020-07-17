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В семье Светланы Хоркиной случилось горе 

Павел Тиунов и ещё 2 3 часа назад
В семье Светланы Хоркиной случилось горе
Фото: ТАСС
В Белгороде в возрасте 67 лет ушёл из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной Василий Хоркин, сообщают «Белгородские новости». Соболезнования семье спортсменки выразил губернатор региона.
По данным журналистов, Хоркин скончался 17 июля. Он 30 лет проработал на одном из белгородских предприятий оператором технологической установки. Коллеги называют его, истинным тружеником, высококлассным профессионалом и душой коллектива.
На сайте регионального правительства губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил свои глубокие соболезнования семье Хоркина. Он заявил, что вместе с родственниками прославленной спортсменки разделяет боль и горечь утраты.
«Светлая память прекрасному удивительному человеку — Василию Васильевичу Хоркину», — говорится в сообщении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве умер отец солиста группы «Иванушки Int.» Игоря Сорина Владимир Райберг. Пенсионер, которому был 81 год, скончался в кругу семьи.
Комментарии 42
Летние виды спорта , Евгений Савченко , Светлана Хоркина , Игорь Сорин
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