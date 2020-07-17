В семье Светланы Хоркиной случилось горе 

В Белгороде в возрасте 67 лет ушёл из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной Василий Хоркин, сообщают «Белгородские новости». Соболезнования семье спортсменки выразил губернатор региона.

По данным журналистов, Хоркин скончался 17 июля. Он 30 лет проработал на одном из белгородских предприятий оператором технологической установки. Коллеги называют его, истинным тружеником, высококлассным профессионалом и душой коллектива.

На сайте регионального правительства губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил свои глубокие соболезнования семье Хоркина. Он заявил, что вместе с родственниками прославленной спортсменки разделяет боль и горечь утраты.

«Светлая память прекрасному удивительному человеку — Василию Васильевичу Хоркину», — говорится в сообщении.