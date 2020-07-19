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WP: власти США оказывали давление на спортсменов, чтобы те не поехали на Олимпиаду-1980 

ТАСС и ещё 8 6 часов назад
WP: власти США не пускали спортсменов на Олимпиаду-1980
Фото: РИА Новости
Американские власти оказывали давление на Олимпийский комитет США и своих спортсменов, чтобы те не поехали в Москву на летние Олимпийские игры 1980 года. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье в газете Washington Post статье, посвященной 40-летнему юбилею Игр.
Белый дом "закручивал гайки" Национальному олимпийскому комитету, рассматривал возможность отозвать его статус организации, освобожденной от уплаты налогов, отмечает газета. Кроме того, продолжает издание, власти обсуждали вопрос о принятии мер в юридической сфере в отношении американских спортсменов, пытающихся принять участие в соревнованиях в Москве. На спонсоров оказывалось давление, чтобы те прекратили финансирование деятельности комитета, угрозы были связаны и с тем, что его штаб-квартира находилась на территории, которая частично принадлежала федеральному правительству. Занимавшего на тот момент пост руководителя комитета отставного полковника Дона Миллера могли лишить пособий.
"У нас было очень мало средств, не было фонда, мы полагались на пожертвования общественности и спонсоров. У нас не хватало людей и не было большого числа связей в Вашингтоне или где-либо еще. Мы действительно были совершенно беспомощны в попытках защититься", — приводит газета воспоминания тогдашнего директора по связям с общественностью Олимпийского комитета США Майка Морана.
В итоге было принято решение запретить американской олимпийской сборной, состоящей из тренировавшихся многие годы 466 спортсменов, ехать на Олимпиаду в Москве. Из них более чем 200 атлетам более никогда не представлялся шанс принять участие в Играх. "Они так никогда и не смогли принять участие в соревнованиях, их мечты принесли в жертву геополитическим вопросам, которые остаются спорными четыре десятилетия спустя", — подчеркнула газета. Она отмечает, что данное решение о бойкоте не помогло и 39-му президенту США Джимми Картеру переизбраться на выборах в 1980 году.

Московская Олимпиада

Игры ХХII Олимпиады проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе.
Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. Некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийскими. Почти 6 тыс. спортсменов состязались в 203 дисциплинах 21 вида спорта (на пять больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Монреале).
Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете.
Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-80, включая церемонии открытия и закрытия Игр. Спортивный праздник транслировался для более чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.
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Комментарии
Летние виды спорта , Джеймс Картер , Динамо , Washington Post
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