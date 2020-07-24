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Советский олимпийский чемпион ушел за грибами и исчез 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Олимпийский чемпион ушел за грибами и исчез
Фото: телеграм-канал 112
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий ушел в лес за грибами и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации источника, Иваницкий днем 22 июля отправился в лес в Подмосковье и до сих пор не вернулся. Спасатели предполагают, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега. В данный момент водолазы осматривают поверхность, а над местностью летает поисково-спасательный вертолет.
Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.
В июне прошлого года футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время купания. Она отдыхала с друзьями на озере Комо, отплыла слишком далеко и утонула.
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Комментарии 7
Летние виды спорта , Александр Иваницкий , Флориана Исмаили
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