Олимпийский чемпион ушел за грибами и исчез

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий ушел в лес за грибами и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, Иваницкий днем 22 июля отправился в лес в Подмосковье и до сих пор не вернулся. Спасатели предполагают, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега. В данный момент водолазы осматривают поверхность, а над местностью летает поисково-спасательный вертолет.

Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.