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Девятилетний уральский спортсмен установил новый рекорд России 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Девятилетний спортсмен установил новый рекорд России
Фото: Andrey Kiselev, My channel of records and training, YouTube
Мальчик поднял ноги к перекладине 1227 раз.
Андрей Киселев из Верхней Пышмы установил новый рекорд России по подъему ног к перекладине. Это упражнение он сделал 1227 раз. Как рассказал сам спортсмен, он мог бы осуществить еще больше повторений, если бы не вышло время — 1 час.
Мальчику всего 9 лет. Спортом он занимается 2,5 года и уже является 11-кратным рекордсменом России.
«Очередной, неимоверно крутой рекорд России установлен», — сказал отец Андрея в опубликованном на YouTube-канале ролике.
Отмечается, что свой лучший результат девятилетний мальчик показал еще в конце июня, но книга рекордов России подтвердила его только на этой неделе.
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