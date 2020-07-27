Родченков пообщался с журналистами по видеосвязи. Это первое его интервью с 2019 года. Во время интервью лицо Родченкова было замотано шарфом, он носил солнцезащитные очки и большую шляпу. По словам Родченкова, ему удалось изменить поведение и жесты, поэтому его невозможно узнать.