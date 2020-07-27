Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что Россию нельзя допускать к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
«Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов.
Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимались изо дня в день. Это мошенничество невероятных масштабов. Россия абсолютно ничему не учится.
Если бы раньше мы располагали сегодняшними инструментами и методологией, то у спортсменов Игр в Сеуле, Москве, Атланте были бы сотни положительных результатов на допинг.
То, что случилось в России — это кульминация мошенничества. Ни одна другая страна не могла бы такого достичь, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпиада в Сочи была проектом Путина, у нас не было ограничений по ресурсам», — сказал Родченков в интервью ВВС.
Родченков пообщался с журналистами по видеосвязи. Это первое его интервью с 2019 года. Во время интервью лицо Родченкова было замотано шарфом, он носил солнцезащитные очки и большую шляпу. По словам Родченкова, ему удалось изменить поведение и жесты, поэтому его невозможно узнать.
Родченков после увольнения из Московской лаборатории в 2015 году эмигрировал в США, где стал главным информатором всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают.