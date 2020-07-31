В Севастополе пройдёт Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби

С 5 по 7 августа в Севастополе пройдёт первый Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7. В турнире примут участие команды всех флотов Российской Федерации и сборная Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Напомним, что в прошлом году здесь впервые состоялся аналогичный турнир, получивший ошеломляющий успех среди местных жителей.

Пресс-служба Кубка главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби

В этом году финальный день турнира и церемония награждения состоятся 7 августа на стадионе СОК «Севастополь». Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу, для детей проведут турнир по бесконтактному регби. Также в этот день среди болельщиков пройдёт розыгрыш призов от партнёров Кубка.