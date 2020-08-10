Родченков издаст новую книгу с разоблачениями

«Могу сказать, что вышедшая книга была не последней. У меня ещё много воспоминаний о советских временах. Я отлично всё помню, начиная с 1985 года. Тогда у нас было всё, что нужно. Американские спортсмены употребляли допинг в десять раз больше, чем советские атлеты. Однако тогда никто не боялся, что его поймают», — цитирует Родченкова The Guardian.