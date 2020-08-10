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Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями 

RT на русском и ещё 3 10 часов назад
Родченков издаст новую книгу с разоблачениями
Фото: РИА Новости
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в будущем хочет написать новые книги с разоблачением системы допинга в советском и российском спорте.

«Могу сказать, что вышедшая книга была не последней. У меня ещё много воспоминаний о советских временах. Я отлично всё помню, начиная с 1985 года. Тогда у нас было всё, что нужно. Американские спортсмены употребляли допинг в десять раз больше, чем советские атлеты. Однако тогда никто не боялся, что его поймают», — цитирует Родченкова The Guardian.

В настоящее время экс-глава московской лаборатории живёт в США. Он изменил внешность и скрывает своё местонахождение.
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Летние виды спорта , Григорий Родченков , The Guardian
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