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Чемпионка Европы думает о побеге из Белоруссии 

Мария Иванова 20 часов назад
Чемпионка Европы думает о побеге из Белоруссии
Фото: Instagram
Чемпионка Европы-2018 в беге с барьерами Эльвира Герман заявила, что сменит спортивное гражданство, если в Белоруссии станет «невозможно существовать». Об этом сообщает «Трибуна».
Герман рассказала изданию о встрече легкоатлетов с замминистра спорта страны Александром Бараулей. По ее словам, чиновник призвал спортсменов сохранять единство и продолжать тренировки. Он заверил, что «прессовать» за гражданскую позицию легкоатлетов не будут.

«Одно дело — говорить, а другое — делать. Не знаю, насколько можно верить словам», — отметила чемпионка.

Также она подтвердила, что некоторые спортсмены готовы сменить гражданство, если будет «конкретный пресс».

«Спорт — это наше будущее, это наша профессия. Нам нужно будет как-то существовать. И если это окажется невозможным в Беларуси, лично я буду искать какие-то возможности уйти тренироваться в другую страну, и выступать за нее», — заявила Герман.

Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.
Комментарии 1
Летние виды спорта , Александр Лукашенко
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