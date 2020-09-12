Пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала, что в английских школах процветает русофобия и насмешки над россиянами.

Девушка ощутила это на собственном опыте:

в ее учебном заведении Россию называли «ужасной».

«Я бы сказала, что в нашей школе негативно относились к русским. Были определенные моменты, когда и учителя говорили, что Россия ужасная. Негатив шел именно в мою сторону. Я это прямо чувствовала. От учеников были шутки по поводу того, что нужно было фашистам разгромить СССР, чтобы этих русских здесь не было, а то они все ужасные», — поведала Белоногофф в интервью Матч ТВ.

По словам пловчихи, считалось нормальным высмеивать уроженцев России, говорить, что они «алкоголики» и «на допинге».

«Например, сидим с подругами, и кто-то мог повернуться и сказать: «Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян». Это было нормальным и не считалось расизмом. Все к этому спокойно относятся. В какой-то момент я перестала замечать», — отметила Татьяна.

Девушка рассказала, что её отец — американец русского происхождения. Они вместе с матерью работали в американской компании в Москве, где познакомились. В 90-е семья переехала в Англию. Татьяна родилась в Лондоне и до 18 лет прожила с родителями в деревне в графстве Суррей, в часе езды от столицы.

Этой зимой стало известно, что британская пловчиха Татьяна Белоногофф собирается поменять спортивное гражданство и выступать за Россию. 10 сентября девушка получила от FINA разрешение выступать под российским флагом.

В 2018 году Татьяна стала чемпионкой мира среди юниоров на дистанции 50 метров брассом.