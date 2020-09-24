В ТАСС прошла пресс-конференция Кубка Вооруженных Сил по регби-7 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Кёльн
Кёльн
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
26 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
16:30
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
20:00
Краснодар Краснодар
26 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
16:30
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
26 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Челси Челси
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Урал Урал
Ротор
Ротор
19:00
Рубин Рубин
27 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
00:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
00:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетико М
Атлетико М
00:00
Гранада Гранада
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
19:00
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
16:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:30
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Арсенал Арсенал
30 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
00:00
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Вальядолид Вальядолид
Гранада
Гранада
00:00
Осасуна Осасуна

В ТАСС прошла пресс-конференция Кубка Вооруженных Сил по регби-7 

Партнерский материал 43 минуты назад
В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная второму Кубку Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7, который пройдет в период с 26 по 27 сентября на территории Олимпийского комплекса «Лужники».
В мероприятии приняли участие начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, полковник Андрей Зыков, начальник Центрального спортивного клуба армии, полковник Артем Громов и член высшего совета Федерации регби России, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин. В ходе пресс-конференции организаторы турнира рассказали об успехах в развитии регби в вузах Министерства обороны и силовых ведомств, спортивных званиях для финалистов Кубка и насколько возможно участие российской армейской регбийной команды в международных соревнованиях.
Открыл пресс-конференцию полковник Андрей Зыков, рассказав о развитии регби в военных вузах и особо подчеркнул, что финалистам первого Кубка Вооружённых Сил России, который состоялся в прошлом году, были присвоены звания «Кандидат в Мастера спорта», а спортсмены-военнослужащие, занявшим третье место был присвоен первый спортивный разряд.

«Активное развитие регби в армии началось в 2018 году. В прошлом году за главный трофей боролось 15 команд, а в этом этом году за главный трофей поборются 20 команд. Приятно, что несмотря на сложные эпидемиологические обстоятельства количество команд увеличивается. Надеемся, что проведем Кубок Вооруженных сил красиво и правильно, а от ребят ждем бескомпромиссной борьбы. В целом регби в армии занимаются более 600 человек. Считаю, этот спорт очень подходит для спортивной жизни военнослужащих, формирует их силу воли.» — отметил Зыков.

Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артём Громов рассказал о том, чем регби привлекательно для физической подготовки в армии. В частности подчеркнув, что это очень прикладной вид спорта.

«Это определенная тактика и взаимодействие в команде. Очень прикладной вид спорта, развивающий качества, необходимые будущим Защитникам Отечества. Отрадно, что традиция проведения Кубка ВС РФ продолжается, еще больше радует, что количество участников с каждым годом растет. Надеемся, что данные соревнования популяризируют этот вид спорта. Большое спасибо Федерации регби и отдельно РК ЦСКА и его президенту Алексею Митрюшину. Сегодня такие соревнования становится настоящим шоу, которое привлекает все больше внимания, как со стороны любителей этого вида спорта, так и будущих болельщиков регби. Это командный вид спорта, силовой, где присутствует уважение друг к другу.» — сказал в своем приветственном слове. Начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

О главных отличиях этого турнира от предыдущего и других нюансах рассказал руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ и президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

«Безусловно меры, принятые по эпидемиологической безопасности нашей страны, сильно повлияли на всю нашу жизнь и на количество участников, но несмотря на сложности количество команд все равно растет. Два года подряд мы проводим Кубок главкома ВМФ и рады, что регби развивается на флоте. Но 26 и 27 числа постараемся сделать настоящий спортивный праздник, где зрители смогут увидеть и военную технику, и шоу, и страстную игру команд» — отметил Митрюшин.

Также Алексей поведал журналистам о большой программе по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах, отметив высокий уровень развития этого вида спорта на флоте, показателем чего стал Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7, прошедший в начале августа в Крыму.

«Приятно отметить, что 21 команда из военных ВУЗов интегрированы в соревнования ФРР. Наша гордость — это ВИФК и ВМА Гагарина, которые в этом году дебютировали в Высшей лиге. Масса команд заявлено в федеральную лигу, региональные, мы видим, что ВУЗы ВС РФ побеждают в региональных соревнованиях. Мы гордимся суворовцами, которые одерживают победы. Это своеобразная интеграция команд ВС РФ в гражданские соревнования. Стоит отметить и наше общее взаимодействие. Мы экипируем, предоставляем инвентарь, тренируем. К примеру, в ВИФКЕ и в Севастополе недавно были установлены первые регбийные ворота. Мы понемножку идем в сторону инфраструктуры. Стоит отметить, что на базе ВИФК организованы специальные курсы обучения по регби — 7 и спортивному судейству. Мы видим уже первых выпускников, которые получают дополнительную профессию» — заключил руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ.

25 сентября в 16:00 состоится традиционное мероприятие — фото капитанов (представление команд), которое пройдет в парке «Патриот» на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Матчи группового этапа состоятся 26 сентября, по результатам которых определятся пары сетки плей-офф. Решающие игры в этом году состоятся 27 сентября на стадионе Южное спортивное ядро на территории олимпийского спортивного комплекса «Лужники».
Комментарии
Летние виды спорта , Видео , Андрей Зыков , Артем Громов , Министерство обороны , ЦСКА , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костомаров объяснил, почему сменил Навку на Семенович
Костомаров объяснил, почему сменил Навку на Семенович
«Тутберидзе уедет — и золотые девочки закончатся»
«Тутберидзе уедет — и золотые девочки закончатся»
«Переманили всех, кого хотели»: Костомаров о Загитовой
«Переманили всех, кого хотели»: Костомаров о Загитовой
Шпагат Загитовой восхитил фанатов
Шпагат Загитовой восхитил фанатов
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение