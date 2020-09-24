В ТАСС прошла пресс-конференция Кубка Вооруженных Сил по регби-7 

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная второму Кубку Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7, который пройдет в период с 26 по 27 сентября на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Открыл пресс-конференцию полковник Андрей Зыков, рассказав о развитии регби в военных вузах и особо подчеркнул, что финалистам первого Кубка Вооружённых Сил России, который состоялся в прошлом году, были присвоены звания «Кандидат в Мастера спорта», а спортсмены-военнослужащие, занявшим третье место был присвоен первый спортивный разряд.

«Активное развитие регби в армии началось в 2018 году. В прошлом году за главный трофей боролось 15 команд, а в этом этом году за главный трофей поборются 20 команд. Приятно, что несмотря на сложные эпидемиологические обстоятельства количество команд увеличивается. Надеемся, что проведем Кубок Вооруженных сил красиво и правильно, а от ребят ждем бескомпромиссной борьбы. В целом регби в армии занимаются более 600 человек. Считаю, этот спорт очень подходит для спортивной жизни военнослужащих, формирует их силу воли.» — отметил Зыков.

Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артём Громов рассказал о том, чем регби привлекательно для физической подготовки в армии. В частности подчеркнув, что это очень прикладной вид спорта.

«Это определенная тактика и взаимодействие в команде. Очень прикладной вид спорта, развивающий качества, необходимые будущим Защитникам Отечества. Отрадно, что традиция проведения Кубка ВС РФ продолжается, еще больше радует, что количество участников с каждым годом растет. Надеемся, что данные соревнования популяризируют этот вид спорта. Большое спасибо Федерации регби и отдельно РК ЦСКА и его президенту Алексею Митрюшину. Сегодня такие соревнования становится настоящим шоу, которое привлекает все больше внимания, как со стороны любителей этого вида спорта, так и будущих болельщиков регби. Это командный вид спорта, силовой, где присутствует уважение друг к другу.» — сказал в своем приветственном слове. Начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

О главных отличиях этого турнира от предыдущего и других нюансах рассказал руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ и президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

«Безусловно меры, принятые по эпидемиологической безопасности нашей страны, сильно повлияли на всю нашу жизнь и на количество участников, но несмотря на сложности количество команд все равно растет. Два года подряд мы проводим Кубок главкома ВМФ и рады, что регби развивается на флоте. Но 26 и 27 числа постараемся сделать настоящий спортивный праздник, где зрители смогут увидеть и военную технику, и шоу, и страстную игру команд» — отметил Митрюшин.

Также Алексей поведал журналистам о большой программе по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах, отметив высокий уровень развития этого вида спорта на флоте, показателем чего стал Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7, прошедший в начале августа в Крыму.

«Приятно отметить, что 21 команда из военных ВУЗов интегрированы в соревнования ФРР. Наша гордость — это ВИФК и ВМА Гагарина, которые в этом году дебютировали в Высшей лиге. Масса команд заявлено в федеральную лигу, региональные, мы видим, что ВУЗы ВС РФ побеждают в региональных соревнованиях. Мы гордимся суворовцами, которые одерживают победы. Это своеобразная интеграция команд ВС РФ в гражданские соревнования. Стоит отметить и наше общее взаимодействие. Мы экипируем, предоставляем инвентарь, тренируем. К примеру, в ВИФКЕ и в Севастополе недавно были установлены первые регбийные ворота. Мы понемножку идем в сторону инфраструктуры. Стоит отметить, что на базе ВИФК организованы специальные курсы обучения по регби — 7 и спортивному судейству. Мы видим уже первых выпускников, которые получают дополнительную профессию» — заключил руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ.

25 сентября в 16:00 состоится традиционное мероприятие — фото капитанов (представление команд), которое пройдет в парке «Патриот» на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Матчи группового этапа состоятся 26 сентября, по результатам которых определятся пары сетки плей-офф. Решающие игры в этом году состоятся 27 сентября на стадионе Южное спортивное ядро на территории олимпийского спортивного комплекса «Лужники».