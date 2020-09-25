Велогонщица улетела в овраг на чемпионате мира

Американка Хлоэ Дайгерт улетела в овраг во время гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в итальянской Имоле. Видео инцидента опубликовано в Twitter Sporza.

Спортсменка на одном из поворотов не справилась с управлением, врезалась в ограждения и оказалась на земле. После падения 23-летнюю велогонщицу экстренно госпитализировали.

Дайгерт — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также серебряная медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.