Велогонщица улетела в овраг на чемпионате мира

Американка Хлоэ Дайгерт улетела в овраг во время гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в итальянской Имоле. Видео инцидента опубликовано в Twitter Sporza.
Спортсменка на одном из поворотов не справилась с управлением, врезалась в ограждения и оказалась на земле. После падения 23-летнюю велогонщицу экстренно госпитализировали.
Дайгерт — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также серебряная медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Drama in de tijdrit: Chloe Dygert knalt over de vangrail pic.twitter.com/nRg0AdsO1O— Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 24, 2020