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Чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву заставили доказать, что она женщина 

Чемпионат.com и ещё 12 2 часа назад
Чемпионку по пауэрлифтингу заставили доказать свой пол
Фото: Instagram
Шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева сообщила, что её дважды заставляли доказывать свой пол перед посадкой на рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар с пересадкой в Москве. Сотрудники авиакомпании усомнились, что Тураева — женщина.

«Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели.

Перед посадкой в Петербурге я, как пятилетний ребёнок, пыталась доказать, что я женщина. Как будто в этом была какая-то необходимость. Было сложно, но я смогла объясниться. По прилёте в Москву история повторилась, только в этот раз меня встретили с агрессией. Мне стало обидно и страшно. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим", — написала Тураева в своём «инстаграме».

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