В Омске из-за пандемии отменили Дельфийские игры 

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Власти Омска приняли решение отменить Дельфийские игры, перенесённые ранее с марта на ноябрь, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Организаторы сослались на решение, принятое на недавнем оперштабе, сократить все массовые мероприятия.

Планировалось, что в Дельфийских играх примут участие более двух тыс. молодых деятелей искусств из разных регионов России.

Отмечается, что на принятие решения повлияла ухудшающаяся ситуация с коронавирусом и неблагоприятные прогнозы.