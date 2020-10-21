В Омске из-за пандемии отменили Дельфийские игры 

Власти Омска приняли решение отменить Дельфийские игры, перенесённые ранее с марта на ноябрь, из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Об этом сообщает Gorod55со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Организаторы сослались на решение, принятое на недавнем оперштабе, сократить все массовые мероприятия.
Планировалось, что в Дельфийских играх примут участие более двух тыс. молодых деятелей искусств из разных регионов России.
Отмечается, что на принятие решения повлияла ухудшающаяся ситуация с коронавирусом и неблагоприятные прогнозы.
По сообщениям портала«Крыминформ», массовые мероприятия и экскурсии отменены в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.