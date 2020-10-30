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Олимпийская чемпионка восхитила подписчиков откровенным фото

Свободная пресса
2 часа назад
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева удостоилась десятков комплиментов после того, как разместила в соцсети фотографию с пляжа в ОАЭ.
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«Вот и подходит к концу наш первый выходной. В Дубай нас не отпустили (из-за ситуации с пандемией), но мы рады и просто свободному дню возле моречка», - подписала спортсменка снимок, на котором она лежит в купальнике на песке.
Публикацию Чигиревой оценили подписчики. Поклонники самой сексуальной синхронистки сборной России и мира отмечают ее красоту, атлетизм и потрясающую фигуру.
Летние виды спорта,Видео,Влада Чигирева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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