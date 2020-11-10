Nike назвал новые кроссовки «Москва» 

Американский производитель спортивных товаров Nike представил эксклюзивную пару кроссовок, навеянную Москвой, в честь празднования 30-летия модели Air Max 90. Об этом сообщает Hypebeast.

Новые кроссовки Nike Air Max 90 получили название Moscow («Москва»). Они выполнены в серой цветовой гамме (Smoky Grey), что, по заверению бренда, является отсылкой к зданиям города и серому осеннему небу. Рыжие и голубые вставки на языке, свушах, задней части обуви и подошве символизируют огни ночного города.

Обувь изготовлена из классической кожи и замши, а также имеет светоотражающие элементы, подчеркивающие «футуристическую эстетику небоскребов, изменивших очертания столицы». В описании модели также говорится, что надписи «Скорость» и «Город» на кириллице на пятке и стельке кроссовок обозначают динамичный ритм мегаполиса.

Nike Air Max 90 Moscow поступят в продажу 14 ноября. Они будут представлены в нескольких московских ретейлерах, а также на сайте и в мобильном приложении SNKRS. Цена пары пока не раскрывается.