«Неоднозначная история, поэтому пока сложно сказать, положительный это исход или отрицательный. Хорошо, что совсем не отстранили всех спортсменов, что все-таки команда сможет выступать под нейтральным флагом. Я уже говорил, что для каждого атлета Олимпийские игры останутся Олимпийскими играми, каждый мечтает поехать на них. С другой стороны, россияне не смогут представлять свой флаг на самых крупных соревнованиях планеты. Это досадно, но деваться некуда.