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«Глупость несусветная»: Гайдуков — о запрете флага России на Олимпиаде 

РИА Новости 11 часов назад
«Глупость несусветная»: Гайдуков о решении CAS
Фото: РИА Новости
Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков назвал несусветной глупостью решение о запрете на выступление под флагом своей страны для российских спортсменов.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.
Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.

"Мы разговаривали и с тренерским штабом, и с девчонками. Это, конечно, маразм полнейший. Принимали решение не спортсмены, а люди, далекие от спорта. Все это замешано на политике и прочем. Мы общались с тренерами других команд. Все действующие спортсмены, люди, занимающиеся нашим спортом, все прекрасно понимают, что это глупость несусветная. Можно запретить носить форму, показывать флаг… Заставить нас не любить Родину никто не сможет! Выступать мы будем за страну. И будет лишний повод "умыть" всех тех, кто много что говорит и принимает эти решения, будет лишний повод показать, что нас не сломить", — сказал Гайдуков по телефону РИА Новости.

Гайдуков не исключает, что негативные настроения вокруг российского спорта ближе к Олимпийским играм в Токио проявятся с новой силой. "Мы видели, что много недовольных решением на Западе, что они хотели более жестких санкций. Но прямо сейчас это маленькая, но победа, что не будет месилова — чистых спортсменов допустят безо всяких ограничений. Хоть в чем-то мы смогли себя отстоять! В любом случае, каждый выступающий спортсмен знает, какую страну он представляет. Все люди, которые будут наблюдать за соревнованиями, будут понимать, за какую страну спортсмен бьется. Вот это самое главное", — добавил он.

"Ну а в продолжение темы, что многие тренеры понимают: принятые решения — маразм! Несмотря на все это, нам поступают предложения от европейских команд и не только европейских. У нас уже есть приглашение от сборной Испании провести совместный сбор. Планируем вылететь туда в первой половине января, провести полноценный спарринг, потому что давно, практически год не видели друг друга, не играли, а это для "игровиков" прежде всего", — подчеркнул специалист.

Женская сборная России по водному поло уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро команда под руководством Гайдукова завоевала бронзовые медали.
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Летние виды спорта , Россия без Олимпиады , Александр Гайдуков , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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