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«Пусть развлекаются». Почему лучшие танцоры Европы игнорируют чемпионат России ради шоу 

Чемпионат.com и ещё 5 1 час назад
Синицину и Кацалапова критикуют за желание заработать. Фигуристов даже требуют отчислить из сборной.
Лучший танцевальный дуэт Европы не выступит на чемпионате России. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не успели набрать должные кондиции после коронавируса и, по рекомендациям врачей, решили не ехать в Челябинск. Но вместо сочувствия со стороны болельщиков Вика и Никита получили шквал критики и упрёков.
Причиной нападок стало участие звёздного дуэта в новогоднем шоу Татьяны Навки. Получается, текущая форма спортсменов не позволяет им в полную силу выступать на главном национальном старте, но при этом не является препятствием для катания в развлекательной постановке. Или всё-таки фигуристы игнорируют чемпионат России, чтобы хорошо заработать?

Травма, победа на Гран-при, коронавирус

Сезон у Синициной и Кацалапова получился скомканным. Из-за травмы колена у партнёрши дуэт снялся с произвольного танца на втором этапе Кубка России в Москве и долго не мог тренироваться в полную силу. К московскому Гран-при Вика восстановилась, и действующие чемпионы Европы завоевали первый титул сезона, превзойдя мировой рекорд французов Пападакис и Сизерона в ритм-танце. Спустя две недели Вика и Никита должны были выступать на последнем этапе Кубка, но московские зрители их так и не увидели.

«Мы особо и не планировали там выступать. Думали, что нам придётся там соревноваться, но потом узнали, что к чемпионату России нас всё равно допустят. И тогда приняли решение на Кубке не кататься», — говорил Жулин ТАСС. Фавориты получили достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к чемпионату России, но вновь столкнулись с проблемами со здоровьем. В начале декабря Синицину и Кацалапова сразил коронавирус, причём Вика перенесла его в тяжёлой форме. Пара долгое время не появлялась на льду. «Я вообще не понимаю, как мы будем готовиться к чемпионату России. Сегодня уже 10 декабря, а они ещё на лёд не выходили», — сетовал Жулин. Тренер рассказал, что у его учеников скачет температура и есть слабость. Стало очевидно, что восстановиться к старту в Челябинске лучшим танцорам России будет очень тяжело.

Учитывая все обстоятельства, отказ Синициной и Кацалапова от участия в чемпионате России сенсацией не стал. Любители фигурного катания восприняли решение спортсменов приняли с пониманием. Но уже через пару дней снятие первой пары России с чемпионата страны получило неожиданное продолжение. А сочувствие и пожелания здоровья сменились резкой критикой.
Татьяна Навка анонсировала участие Вики и Никиты в шоу «Аленький цветочек», которое пройдёт с 30 декабря по 10 января. Премьера состоится сразу же после окончания турнира в Челябинске, на котором спортсмены не выступят по состоянию здоровья.
«Это поэтому Синицина с Кацалаповым снялись с чемпионата России? Тогда вон из сборной их. Пусть развлекаются», — гласит один из комментариев под афишей шоу, размещённой в «инстаграме» Татьяны Навки. И подобных комментариев в соцсетях и на форумах предостаточно. Пользователи уверены, что сложному турниру с высокой конкуренцией танцоры предпочли заработок в шоу. Многие болельщики считают, что раз пара не может выступать на чемпионате России, то и участвовать в коммерческой постановке неправильно. С одной стороны, нагрузки в ледовом спектакле меньше, чем в соревновательных программах. С другой, даже в шоу кататься без необходимой подготовки невозможно. Нужно не только набрать форму, но и отрепетировать номера в рамках шоу. Вероятно, Вика и Никита будут заниматься этим как раз в то время, когда другие ведущие дуэты России будут сражаться за золото в Челябинске.

Участие в шоу выгоднее чемпионата России

Несмотря на острую критику со стороны пользователей интернета, решение Синициной и Кацалапова понять можно. Сезон получился тяжёлым и скомканным для всех фигуристов. Чемпионат Европы отменён, с чемпионатом мира нет полной ясности. А если крупные международные турниры и состоятся, то действующих чемпионов Европы наверняка допустят туда в качестве исключения. Тем более их участие в шоу Навки согласовано с руководством федерации. Нельзя не учитывать и финансовый аспект. Из-за коронавируса фигуристы лишились призовых и заработков в шоу, а с точки зрения денег катание в шоу гораздо выгоднее даже победного результата в Челябинске. Признай это фигуристы и их тренер, и нападок в адрес лидеров сборной России стало бы куда меньше.
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Летние виды спорта , Видео , Никита Кацалапов , Виктория Синицина , Татьяна Навка , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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