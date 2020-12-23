Глава WADA выступил в защиту российских спортсменов 

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выступил в защиту российских спортсменов. Он вступил в полемику с главой Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвисом Тайгертом, который раскритиковал WADA и CAS из-за решения смягчить наказание для России за изменения в базе данных Московской лаборатории.

Банька обратил внимание, что CAS ни за что не поддержал бы тотального бана для российского спорта, чего требует часть американского общества, передает PAP.

Кроме того, президент WADA напомнил Тайгерту, что от такого решения могло бы пострадать целое поколение молодых атлетов.

«Нельзя взять и выкинуть из спорта атлетов просто потому, что они родились в России. Как объяснить молодому спортсмену, что он должен забыть свою мечту о поездке на Олимпиаду или чемпионат мира?» — задается вопросом Банька, подчеркивая, что наказывать тех, кто к употреблению допинга не имеет никакого отношения, несправедливо.