Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань».
Вот имена лауреатов:
Войнова Анастасия — Шмелева Дарья (велоспорт)
Воронина Наталья (конькобежный спорт)
Катникова Екатерина (санный спорт)
Косторная Алена (фигурное катание)
Медведев Даниил (теннис)
Курохтин Константин (паралимпийский спорт — керлинг)
Поветкин Александр (бокс)
Репилов Роман (санный спорт)
Рублев Андрей (теннис)
Сидорова Анжелика (легкая атлетика)
Александр Кузнецов был признан лучшим тренером года, а сборная России по шахматам, ставшая победителем онлайн-Олимпиады 2020 года, — лучшей командой. Им тоже будут вручены памятные статуэтки.
Федерация спортивных журналистов России планирует наградить лауреатов на специальной церемонии в присутствии журналистов в Большом зале ОКР, когда это станет возможным.