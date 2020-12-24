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Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов по итогам 2020 года, которым будет вручена премия «Серебряная лань».

Вот имена лауреатов:

Катникова Екатерина (санный спорт)

Косторная Алена (фигурное катание)

Репилов Роман (санный спорт)

Александр Кузнецов был признан лучшим тренером года, а сборная России по шахматам, ставшая победителем онлайн-Олимпиады 2020 года, — лучшей командой. Им тоже будут вручены памятные статуэтки.

Федерация спортивных журналистов России планирует наградить лауреатов на специальной церемонии в присутствии журналистов в Большом зале ОКР, когда это станет возможным.