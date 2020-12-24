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Сунь Яна снова простили? Главный негодяй мирового плавания может избежать наказания за допинг 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Федеральный трибунал Швейцарии удовлетворил апелляцию китайского пловца на решение о восьмилетней дисквалификации.
Федеральный трибунал Швейцарии — последняя инстанция для протестов, согласно международной антидопинговой системе. И то апеллировать там можно лишь по очень ограниченному числу причин. Случаев, когда такая апелляция была бы успешной, вообще с ходу не вспомнить. Обычно поход в трибунал — это такой жест отчаяния. Притом что истец почти всегда отдает себе отчет: шансы на успех равны примерно нулю.
И вот китайцу Сунь Яну удалось совершить чудо: не только на плавательной дорожке, где он выиграл три олимпийских золотых медали, но и в суде. Трибунал не согласился с решением CAS о восьмилетней дисквалификации и вернул дело на рассмотрение. Теперь у Сунь Яна есть теоретический шанс выступить даже на Олимпийских играх в Токио этим летом.
Виноват итальянский арбитр, который в Twitter издевался над китайцами
Коротко о том, что же случилось с китайцем. В феврале 2019 года к нему домой пришли допинг-офицеры для внесоревновательного контроля. Сунь Ян был недоволен тем, как у них были оформлены документы, и заподозрил, что работники допинг-служб просто хотели посмотреть, как он живет, и заодно сделать селфи со звездой. В общем, были обыкновенными фанатами, а не официальными лицами.
После серии препирательств Сунь Ян все же позволил взять у себя пробу крови, но потом ссора вспыхнула по новой, и мать спортсмена приказала телохранителю разбить пробирку молотком, что тот и сделал. При этом сам пловец разорвал бланк допинг-контроля. Офицеры ушли ни с чем, но затем составили отчет во всех подробностях и передали его в ВАДА. Так перед Сунь Яном замаячило позорное завершение карьеры.
CAS полностью поддержал доводы ВАДА и дал Сунь Яну восемь лет дисквалификации. Во главе панели арбитров стоял итальянец Франко Фраттини — бывший министр иностранных дел своей страны. И сложно поверить, что столь опытный дипломат в дальнейшем допустил фатальную ошибку.
Обратившись в швейцарский трибунал, адвокаты Сунь Яна откопали интересную вещь. Оказывается, Фраттини ведет частный блог в Twitter. И там несколько раз позволял себе расистские шуточки по отношению к китайцам. Самого Сунь Яна итальянец, конечно, не упоминал, но писал, например, про торговлю собачьим мясом и прочие малоприятные вещи. На этом основании адвокаты сделали вывод, что Фраттини ненавидит китайцев. А значит, не имел морального права выносить какие-либо вердикты в отношении Сунь Яна.
И трибунал, согласившись с доводами защиты, вернул дело обратно в CAS. В ближайшее время там будет назначена новая панель арбитров и выбрана новая дата слушаний. Не факт, что Сунь Ян в результате пересмотра дела получит меньше восьми лет — саму суть санкции швейцарский трибунал не рассматривал. Но теоретический шанс снизить наказание у него теперь есть.
Может, России пойти в трибунал вслед за китайцем?
Возникает вопрос: может, теперь и России стоит пойти в трибунал, чтобы оспорить двухлетнее отстранение от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом? Пример китайца показывает, что все далеко не так безнадежно, как когда-то казалось.
Наверняка наши швейцарские адвокаты сейчас активно занялись изучением всех открытых социальных сетей арбитров CAS. И если где-то обнаружатся высказывания, хотя бы отдаленно высмеивающие Россию или русских, — у нас все шансы на успех. Хотя, конечно, сложно в такое поверить.
Но уж точно арбитры CAS будут теперь куда внимательнее в медиаполе. Если непростительную ошибку допустил бывший министр иностранных дел далеко не самой маленькой страны — можете себе представить, что можно найти в профилях у всех остальных? Неудивительно, если теперь CAS в принципе запретит своим арбитрам иметь соцсети. Вот только необходимости повторно рассмотреть дело Сунь Яна это уже не отменит.
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Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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