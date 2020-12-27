«Это неприемлемо»: Лавров о запрете Путину посещать Олимпиады 

«Я стоял на коньках. Начинал, кстати, играть в хоккей, а не в футбол, в деревне под Ногинском, под Москвой. Там был стадион «Спартак», с чего я
и загорелся «Спартаком». Там у нас была команда «Золотая шайба»: валенки вот эти привязывали, коньки нормальные не у всех были… Я играл даже в МГИМО, когда поступил, — рассказал министр. — Первые курс-два мы играли. А потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу видел. Сейчас можно встать на коньки. Но как-то футбол уже захватил».
«Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами,
— подчеркнул политик. — Что касается эпизода в Сочи, то я не буду его комментировать. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям».
«Наверно, логика есть в плохом выступлении российских клубов в еврокубках в этом сезоне, потому что печатают многочисленные аналитические статьи по поводу того, чем отличается российский футбол от европейского, где мы так неважно выступаем. Одно из ключевых отличий — это частота выступлений и календарь, — считает Лавров.
— Когда играешь раз в неделю за редчайшими исключениями, смотришь на Английскую премьер-лигу, Испанию, Германию, где две игры в неделю — это норма и, конечно, там совершенно другая физическая форма и скорости.
Я много читал про реформы российского чемпионата. Леонид Федун выдвигал свои идеи. Были идеи до 18 команд расширить лигу, разбить 16 пополам или еще две команды убрать. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не таскать мяч в надежде на дальний навес, что «столб» выпрыгнет и что-то постарается сделать.
Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» — не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года… ну вот мы и имеем результат».
«Не думаю, что лимит на легионеров — это зло. Мне кажется, что какая-то степень защиты российского футбола должна существовать. Другое дело, что к этой проблеме нужно подходить вкупе с проблемой финансового вознаграждения. Я не владею этой проблемой в полной мере, но я слышал от многих, в том числе зарубежных коллег, что к нам едут те спортсмены, которых прельщают более высокие заработки здесь, — сказал Лавров.
— Если так будет продолжаться, то, конечно, наши игроки будут получать меньше возможностей набирать силы».
«Конечно же, есть необходимость реформирования WADA. Я помню историю с Марией Шараповой и мельдонием. Глупость какая-то. Он продается в аптеках без рецепта. Это вызывающая проблема, которую и ей подобные нужно каким-то образом решать, — заявил Лавров.
— Я сейчас критикую WADA за непонятные ужесточения, явно дискриминационные. Но, с другой стороны, считается, что агентство себя ведет недостаточно жестко по отношению к России. Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на WADA с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских, и что эту организацию саму нужно реформировать.
Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого Акта Родченкова будет создана — и уже создается по большому счету — система в США, которая будет работать и оттеснит WADA на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Я считаю, что это будет позор для всего спорта, если эта система будет действительно внедрена. Да, Всемирное агентство не совершенно, да, 90 процентов членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО.
Нынешнее руководство стремится исправить такого рода перекосы, и мы должны защищать WADA перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят ее просто приватизировать».
«Я считаю, необходимо взвешенно подходить к тому, как мировая спортивная пресса относится к событиям одного и того же порядка, которые происходят у нас и за рубежом. Это есть не только в спорте. В политике, экономике тоже есть такое, что события трактуются с позиции двойных стандартов. Твердо знаю, что помимо нарушений наших спортсменов, есть еще и установка среди западных околоспортивных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушевывать то, что происходит на Западе, — подчеркнул министр иностранных дел.
— Не считаю, что наш имидж в спорте где-то потускнел. Я считаю, что наша страна — по-прежнему великая спортивная держава. Я в этом уверен. Нас ценят и уважают. Во многом вердикт, который вынес CAS, обусловлен тем, что есть понимание о резком падении качества международных соревнований в случае отсутствия на них такой мощной страны, как России».
«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — подытожил министр иностранных дел.