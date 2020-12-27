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«Это неприемлемо»: Лавров о запрете Путину посещать Олимпиады 

Газета.Ru 6 часов назад
Министр иностранных дел Сергей Лавров в большом интервью "Матч ТВ" рассказал о своей любви к московскому "Спартаку", об отношении к проблемам российского футбола, а также назвал неприемлемым запрет на посещение международных соревнований для президента страны Владимира Путина, введенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью «Матч ТВ», в котором выступил в роли футбольного болельщика. Не секрет, что политик является давним поклонником московского «Спартака». Он рассказал, как началась его любовь к красно-белому клубу.

«Я стоял на коньках. Начинал, кстати, играть в хоккей, а не в футбол, в деревне под Ногинском, под Москвой. Там был стадион «Спартак», с чего я

и загорелся «Спартаком». Там у нас была команда «Золотая шайба»: валенки вот эти привязывали, коньки нормальные не у всех были… Я играл даже в МГИМО, когда поступил, — рассказал министр. — Первые курс-два мы играли. А потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу видел. Сейчас можно встать на коньки. Но как-то футбол уже захватил».

Именно в те годы Лавров и стал поддерживать московский «Спартак», пронеся эту любовь через годы. Высказался он в интервью и на тему скандала вокруг матча «Сочи» — «Спартак» (1:0), где наставник красно-белых Доменико Тедеско обвинил представителя тренерского штаба команды Дмитрия Бородина в расизме, а клуб потом «переквалифицировал» это в ксенофобию.

«Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами,


— подчеркнул политик. — Что касается эпизода в Сочи, то я не буду его комментировать. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям».

Подробно остановился министр иностранных дел на проблемах российского футбола в целом, отметив закономерность неудач российских клубов в еврокубках в текущем сезоне и связав это в том числе и с системой проведения чемпионата «осень-весна», на которую Российская премьер-лига (РПЛ) перешла в 2011 году.

«Наверно, логика есть в плохом выступлении российских клубов в еврокубках в этом сезоне, потому что печатают многочисленные аналитические статьи по поводу того, чем отличается российский футбол от европейского, где мы так неважно выступаем. Одно из ключевых отличий — это частота выступлений и календарь, — считает Лавров.


— Когда играешь раз в неделю за редчайшими исключениями, смотришь на Английскую премьер-лигу, Испанию, Германию, где две игры в неделю — это норма и, конечно, там совершенно другая физическая форма и скорости.


Я много читал про реформы российского чемпионата. Леонид Федун выдвигал свои идеи. Были идеи до 18 команд расширить лигу, разбить 16 пополам или еще две команды убрать. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не таскать мяч в надежде на дальний навес, что «столб» выпрыгнет и что-то постарается сделать.


Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» — не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года… ну вот мы и имеем результат».

При этом политик уверен, что критикуемый многими и называемый в том числе одной из причин проблем конкурентоспособности отечественных команд лимит на легионеров на самом деле полезен и необходим.

«Не думаю, что лимит на легионеров — это зло. Мне кажется, что какая-то степень защиты российского футбола должна существовать. Другое дело, что к этой проблеме нужно подходить вкупе с проблемой финансового вознаграждения. Я не владею этой проблемой в полной мере, но я слышал от многих, в том числе зарубежных коллег, что к нам едут те спортсмены, которых прельщают более высокие заработки здесь, — сказал Лавров.


— Если так будет продолжаться, то, конечно, наши игроки будут получать меньше возможностей набирать силы».

Но наиболее интересной частью беседы Сергея Лаврова с журналистами стал тот фрагмент разговора, где министр иностранных дел рассуждал о решениях по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес российского спорта. Напомним, из-за этих санкций в течение двух ближайших лет (до 16 декабря 2022 года) отечественные атлеты смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх только под нейтральным флагом, России будет запрещено принимать крупные международные турниры, а представителям органов власти, включая президента Владимира Путина, нельзя будет посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

«Конечно же, есть необходимость реформирования WADA. Я помню историю с Марией Шараповой и мельдонием. Глупость какая-то. Он продается в аптеках без рецепта. Это вызывающая проблема, которую и ей подобные нужно каким-то образом решать, — заявил Лавров.


— Я сейчас критикую WADA за непонятные ужесточения, явно дискриминационные. Но, с другой стороны, считается, что агентство себя ведет недостаточно жестко по отношению к России. Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на WADA с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских, и что эту организацию саму нужно реформировать.


Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого Акта Родченкова будет создана — и уже создается по большому счету — система в США, которая будет работать и оттеснит WADA на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Я считаю, что это будет позор для всего спорта, если эта система будет действительно внедрена. Да, Всемирное агентство не совершенно, да, 90 процентов членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО.


Нынешнее руководство стремится исправить такого рода перекосы, и мы должны защищать WADA перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят ее просто приватизировать».

По мнению Лаврова, негативный и «тяжелый» имидж российского спорта в глазах мировой общественности сформирован в том числе на основании отдельных случаев применения спортсменами запрещенных препаратов, которые раздуваются до масштаба наличия государственной системы поддержки допинга.
Кроме того, он считает, что зачастую подобные эпизоды и вовсе оказываются пшиком, как с приходом итальянской полиции в номер к российскому биатлонисту Александру Логинову в шесть утра во время чемпионата мира в Антхольце — 2020.
В итоге подозрения в хранении и распространении допинга оказались беспочвенными, но на последние два дня турнира лидер национальной команды, уже выигравший на том ЧМ золото и бронзу, был выбит из колеи.

«Я считаю, необходимо взвешенно подходить к тому, как мировая спортивная пресса относится к событиям одного и того же порядка, которые происходят у нас и за рубежом. Это есть не только в спорте. В политике, экономике тоже есть такое, что события трактуются с позиции двойных стандартов. Твердо знаю, что помимо нарушений наших спортсменов, есть еще и установка среди западных околоспортивных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушевывать то, что происходит на Западе, — подчеркнул министр иностранных дел.


— Не считаю, что наш имидж в спорте где-то потускнел. Я считаю, что наша страна — по-прежнему великая спортивная держава. Я в этом уверен. Нас ценят и уважают. Во многом вердикт, который вынес CAS, обусловлен тем, что есть понимание о резком падении качества международных соревнований в случае отсутствия на них такой мощной страны, как России».

Кроме того, Лавров назвал «непонятными и неприемлемыми» действия WADA и CAS, запретивших российским чиновникам, включая президента страны Владимира Путина, на протяжении двух лет посещать международные соревнования.

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — подытожил министр иностранных дел.

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Летние виды спорта , Александр Логинов , Дмитрий Бородин , Доменико Тедеско , Леонид Федун , Сергей Лавров , Мария Шарапова , Владимир Путин , Спартак , МГИМО , Всемирное антидопинговое агентство , НАТО
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