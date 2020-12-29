Обычно, когда мужчины обсуждают звание «самой красивой» или «самой сексуальной» девушки, споры не утихают долго. Но в 2020 году в спорте всё просто: подавляющее большинство болельщиков признаёт, что никого привлекательнее 22-летней немецкой легкоатлетки Алисы Шмидт в мире нет. Неужели у вас при взгляде на её фото могут возникнуть сомнения?

Восходящая звезда

В 2017 году австралийское издание Busted Coverage впервые назвало Алису самой сексуальной спортсменкой мира. И понеслось. Молодую и талантливую девушку завалили предложениями о сотрудничестве, а число подписчиков в соцсетях увеличилось до полутора миллионов.

При этом немка не позволяет себе откровенных фотографий. Снимки легкоатлетки не выходят за рамки приличия, но подчёркивают тренированное и подтянутое тело спортсменки.

В спорте у Алисы тоже всё отлично. Девушка специализируется в беге на короткие дистанции и считается восходящей звездой мирового спорта. На юниорском уровне Шмидт производила великолепное впечатление и выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в 2017 году в составе эстафетной сборной Германии 4 по 400 метров.

В 2019 году Алиса добавила в свою медальную коллекцию ещё и бронзу европейского легкоатлетического первенства для спортсменок не старше 23 лет также в эстафете.

У экспертов нет сомнений, что в ближайшие несколько лет девушка заявит о себе в полный голос. Немка настраивалась отобраться на Олимпийские игры — 2020, но вирус заставил отложить планы.

Но мечта выступить на Играх не исчезла. Вероятно, мы увидим эту блондинку в Японии уже через полгода. По крайней мере спонсоры верят в Алису. С ней сотрудничают некоторых из тех компаний, которые поддерживают легендарного Усэйна Болта. А это знак качества.

«Я не знаю, почему меня называют сексуальной»

Сама Шмидт не скрывает, что её цель — участие в Олимпиаде 2021 года. Ради этого она готова пожертвовать вечеринками и другими радостями жизни, которые могут мешать подготовке.

Но полностью отказываться от отдыха Алиса не готова. В октябре 2020 года немка отправилась в отпуск в Грецию, где дефилировала в бикини, демонстрировала красивые и немного откровенные платья, а также рассекала водную гладь на гидроцикле.

Немка призналась, что не имеет ничего против съёмок в эротических журналах, но сама пока не готова сниматься обнажённой. Для неё гораздо важнее улучшать свои спортивные показатели на легкоатлетической дорожке. Поэтому она отклонила предложение журнала Playboy.

Свою красоту Алиса оценивает очень скромно и не очень понимает, почему к ней приковано такое большое внимание. Возможно, немка лукавит, а может, действительно думает только о спорте.