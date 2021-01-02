Исинбаева: начало года мне очень нравится

В этот Новый год решили обойтись без гостей. Думали будет скучно, но нет. Дети обладают удивительной способностью веселить, шутить, пародировать. Младший сын показывал танцы и рассказывал стих «Муха-цокотуха». Это было и мило и смешно, а ему всего два года. В общем, проводить время с семьей — это бесценно. Начало года мне очень нравится", — написала Исинбаева.