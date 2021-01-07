Америка, тебя уничтожит твоя же система.

Черных людей задерживают, и они умирают. Мы не можем спать в собственных кроватях, не боясь быть убитыми. Мы не можем бегать, не боясь быть убитыми. Мы не можем гулять, надев капюшоны, не боясь быть убитыми. Но они могут делать так.