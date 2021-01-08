Автор расследования против российских легкоатлетов покинул WADA 

78-летний Паунд покинул совет учредителей WADA в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года.

Канадец Ричард Паунд был первым президентом WADA — он возглавлял агентство с 1999 по 2007 год. Он также является старейшим членом МОК, состоя в комитете с 1978 года. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, однако уступил бельгийцу Жаку Рогге

В 2015 году Ричард Паунд возглавлял комиссию, которая готовила отчет о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. После публикации отчета Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA, а Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).