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Рекордное число зараженных: японцы выступают за отмену Олимпиады 

Газета.Ru 1 час назад
В Японии зафиксировано рекордное с начала пандемии количество зараженных коронавирусом. На этом фоне местное население выступило против проведения Олимпийских игр грядущим летом.
В Японии до сих весьма остро стоит вопрос о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на июль-август 2021-го. Причиной этому является не самая очевидная ситуация с коронавирусом в стране. Если в начале осени количество выявленных новых случаев заражения COVID-19 варьировалось в районе пяти сотен, то после декабря инфицированные исчисляются уже тысячами. Так, 8 января в Японии число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки превысило 7,8 тысячи человек, что теперь является рекордным показателем с самого начала пандемии. Помимо этого в стране за последние недели также выявили и новые мутации COVID-19. У одного человека, например, был обнаружен так называемый южноафриканский штамм вируса, еще четверо заболели бразильской мутацией инфекции. На данный момент сотрудники Национального института инфекционных заболеваний еще решают, являются эти новые штаммы более заразными или опасными для здоровья человека, но уже пришли к выводы, что они имеют сходство с ранее выявленной в Великобритании мутацией. Считается, что британский штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее.
На фоне этого правительство Японии уже приняло решение о запрете въезда в страну. Пока что до конца января 2021 года. И местное население уже начало паниковать.
Так, граждане Японии в рамках борьбы с распространением инфекции считают необходимым запретить проведение массовых мероприятий в этом году. В том числе и в Токио, где в последние дни было зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения. В частности это касается и Олимпиады, которая должна состояться в период с 23 июля по 8 августа. Согласно результатам опроса, которое провело японское издание Kyodo News,
80,1% жителей страны выступают против проведения соревнований в 2021-м. Среди них 44,8% респондентов проголосовали за очередной перенос Игр на более поздний срок, а 35,3% участников соцопроса и вовсе считают необходимым отменить Олимпиаду.
Помимо самого факта распространения коронавируса, японские граждане также опасаются серьезных экономических проблем, с которыми столкнется страна. Из-за переноса Олимпиады организаторы уже потеряли несколько сотен миллионов долларов, однако при этом расходы на проведение соревнований продолжают расти. Дополнительные расходы уже достигли почти $3 млрд, и теперь бюджет проведения Олимпийских и Паралимпийских игр составляет $15,9 млрд
При этом, несмотря на недовольство японских граждан, правительство страны и организаторы Игр твердо намерены сохранить статус соревнований и провести их грядущим летом. Некоторые экономические вопросы оргкомитет уже решил, продлив спонсорские контракты со всеми японскими компаниями.
Что же касается медицинского вопроса, то японцы совместно с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) и представителями олимпийского движения рассчитывают использовать методы экспресс-тестирования и вакцины от коронавируса.
Об этом глава МОК Томас Бах говорил еще 16 ноября во время своего визита в Токио. Тогда функционер выразил надежду, что вакцина от COVID-19 будет готова к массовому использованию перед началом Олимпиады.

«Если вакцина будет готова, то обещаю — МОК сделает все, чтобы участники Олимпиады были привиты. Причем вакцину спортсмены в таком случае получат в своих странах, чтобы японские граждане чувствовали себя в безопасности перед приездом иностранцев. По этому вопросу мы будем тесно сотрудничать со всеми национальными олимпийскими комитетами», — утверждал Бах, подчеркивая намерения по возможности вакцинировать и иностранных болельщиков, которые планируют посетить Игры в Токио.

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Комментарии 3
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