Иранского борца приговорили к казни 

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Матч-центр
4 января

Испанская Примера

1 из 1
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Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

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Сельта
Сельта
0 4
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Боруссия М
3 2
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Атлетико М
×
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Гранада
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Шальке-04
Шальке-04
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Фрайбург
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Аугсбург
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Арминия
Арминия
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Герта Герта
11 января

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Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
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Бетис Бетис
12 января

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2 из 2
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Гранада
Гранада
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Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Вулверхэмптон
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Бёрнли
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Арсенал
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Боруссия Д
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Майнц Майнц
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Вулверхэмптон
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
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Шальке-04 Шальке-04
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Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:05
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Арсенал
23:00
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Вальядолид
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Эльче Эльче
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Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
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Байер
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси

Иранского борца приговорили к казни 

Lenta.ru 7 минут назад
Иранского борца Мехди Аль Хуссейни приговорили к казни согласно принципу талиона. Об этом сообщает Marca.
29-летний спортсмен был признан виновным в убийстве. В 2015 году в драке с Аль Хуссейни погиб другой молодой человек. Иранский суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия. Борца приговорили к смерти через повешение.
В сентябре в Иране был казнен другой борец Навид Афкари. Приговор возмутил международную общественность, а приведение его в исполнение повлекло расширение санкций США в отношении Ирана.
27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. По данным правозащитной организации The Human Rights Activists News Agency Афкари подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.
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