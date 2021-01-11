Иранского борца приговорили к казни 

Иранского борца Мехди Аль Хуссейни приговорили к казни согласно принципу талиона. Об этом сообщает Marca.

29-летний спортсмен был признан виновным в убийстве. В 2015 году в драке с Аль Хуссейни погиб другой молодой человек. Иранский суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия. Борца приговорили к смерти через повешение.

В сентябре в Иране был казнен другой борец Навид Афкари. Приговор возмутил международную общественность, а приведение его в исполнение повлекло расширение санкций США в отношении Ирана.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. По данным правозащитной организации The Human Rights Activists News Agency Афкари подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.