Серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене в вольной борьбе Геннадий Страхов умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд по женской, вольной и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Геннадия Николаевича. Глубоко скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении ФСБР.

Помимо серебряной медали Олимпиады, среди его достижений золотая награда чемпионата мира 1970 года, а также победы на чемпионатах Европы 1969 и 1972 годов.