В МОК отреагировали на желание России провести Олимпиаду-2030 

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что не знают о планах Уфы подать заявку на проведение Олимпийских игр-2030 года.

— МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года, — приводит слова представителя МОК «Р-Спорт». — На основании решения CAS до 16 декабря 2022 года России не может быть вручено право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Как вы знаете, МОК изменил процедуру определения стран-хозяек Олимпийских игр. В результате дата выбора страны-хозяйки Олимпиады 2030 года не определена, но диалог с заинтересованными сторонами идет.

Накануне пресс-секретарь главы республики Башкортостан Диана Ихсанова сообщила, что регион намерен подать заявку на проведение Олимпиады-2030. Столицей Игр планируется сделать Уфу.

На проведение турнира уже претендуют Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония). Кроме того, подать совместную заявку намерены Украина, Польша и Латвия со столицей во Львове и Испания, Андорра и Франция со столицей в Барселоне.

Заседание МОК, на котором выберут хозяина Олимпийских игр, пройдет в 2023 год Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году. Олимпиада 2026 года состоится в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).