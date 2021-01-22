Власти Японии задумали провести Олипмиаду без зрителей

В пятницу несколько официальных лиц заявили, что правительство Японии начало взвешивать возможность проведения Олимпийских игр в Токио этим летом без зрителей.

Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, японское правительство рассматривает вариант проведения Игр при пустых трибунах.

По информации Kyodo News, исходя из предположения, что Токио и остальной мир не смогут успешно взять под контроль инфекции к 23 июля, к открытию Олимпийских игр, в правительстве возникла идея проведения игр без фанатов, чтобы избежать их отмены.

По словам официальных лиц, правительство начало рассматривать три варианта — не вводить ограничение на количество зрителей, устанавливать потолок в 50 процентов от вместимости стадионов или проводить мероприятия за закрытыми дверями.

Как сообщает издание, Япония готовилась к проведению летних игр со зрителями. Однако в столице и во многих других частях страны ежедневно наблюдается рост числа случаев заражения вирусом.

К концу весны Япония должна принять решение о количестве зрителей, которые будут допущены на каждое мероприятие, и о том, будет ли страна принимать болельщиков из-за границы. Тосио Накагава, президент Японской медицинской ассоциации, заявил в пятницу, что «невозможно» принимать болельщиков из-за границы, если больницы будут продолжать бороться с резко возросшим числом пациентов с COVID-19.

«Число делегаций само по себе огромно. Я бы сказал, что медицинская система не может принимать (болельщиков из-за границы), когда она находится в постоянном напряжении», — сказал он за день до отметки в шесть месяцев до старта Олимпиады.

Отмечается, что проведение Игр в Токио без зрителей нанесет удар по оргкомитету, который рассчитывает получить доход в размере 90 миллиардов иен (867 миллионов долларов) от продажи билетов. Поэтому правительство также изучает возможность допуска некоторых фанатов, которые уже купили билеты, из Японии, если они были вакцинированы.

На фоне некоторого скептицизма по поводу того, будут ли Олимпийские и Паралимпийские игры проводиться этим летом, губернатор Осаки Хирофуми Йошимура заявил в пятницу, что перенос их на 2024 год является наиболее «реалистичным» выбором.