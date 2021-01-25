Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей приведет к убыткам в размере 2,41 триллиона иен (около 23,4 миллиарда долларов), такие расчеты профессора Миямото Кацухиро из университета Кансай приводит агентство Киодо.

В настоящий момент в качестве запасных сценариев, на случай, если к лету не удастся победить пандемию коронавируса, рассматриваются проведение Игр с заполнением стадионов на 50%, без зрителей или только с проживающими в Японии зрителями. Расчеты профессора касаются самого радикального из них. Перенос Игр еще на год приведет к потерям в размере 640 миллиардов иен (6,2 миллиарда долларов), а их отмена к убыткам в размере 4,515 триллиона иен (43,8 миллиарда долларов).

Между тем олимпийский комитет, правительство Японии и власти Токио опровергают сообщения о возможной отмене или переносе Игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта 2020 года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В настоящее время планируется, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Эта Олимпиада должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и по разыгрываемым комплектам медалей (339). Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число могут сократить вдвое.