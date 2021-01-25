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Матч-центр
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Арсенал
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

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3 из 3
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Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
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Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Байер
Байер
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
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Вольфсбург Вольфсбург
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Вест Хэм Юнайтед
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Лестер Сити
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Челси Челси
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Хетафе
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Вильярреал
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Шальке-04
Шальке-04
1 2
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РБ Лейпциг
1 0
Унион Унион
Арминия
Арминия
3 0
Штутгарт Штутгарт
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3 из 3
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Саутгемптон Саутгемптон
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Манчестер Сити
2 0
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Фулхэм
1 2
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Валенсия
1 1
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Эйбар
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Брайтон энд Хоув Альбион
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
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Вальядолид
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Уэска Уэска
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Штутгарт
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Майнц Майнц
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Реал Мадрид
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Валенсия
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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Алавес Алавес
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Лестер Сити
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Бетис
23:00
Осасуна Осасуна

Оценены возможные убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей 

Прайм и ещё 4 15 минут назад
Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей приведет к убыткам в размере 2,41 триллиона иен (около 23,4 миллиарда долларов), такие расчеты профессора Миямото Кацухиро из университета Кансай приводит агентство Киодо.
В настоящий момент в качестве запасных сценариев, на случай, если к лету не удастся победить пандемию коронавируса, рассматриваются проведение Игр с заполнением стадионов на 50%, без зрителей или только с проживающими в Японии зрителями. Расчеты профессора касаются самого радикального из них. Перенос Игр еще на год приведет к потерям в размере 640 миллиардов иен (6,2 миллиарда долларов), а их отмена к убыткам в размере 4,515 триллиона иен (43,8 миллиарда долларов).
Между тем олимпийский комитет, правительство Японии и власти Токио опровергают сообщения о возможной отмене или переносе Игр.
Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта 2020 года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В настоящее время планируется, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Эта Олимпиада должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и по разыгрываемым комплектам медалей (339). Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число могут сократить вдвое.
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