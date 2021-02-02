Солдатова показала яркие пляжные фото в купальнике

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Матч-центр
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Герта Герта
Бавария
Бавария
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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Эвертон
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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31 января

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Хетафе
Хетафе
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Алавес Алавес
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Кадис
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Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
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Сельта Сельта
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Челси
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Бетис
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Осасуна Осасуна
2 февраля

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Фулхэм
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Алавес
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Гранада Гранада
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Реал Мадрид Реал Мадрид
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Эльче
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Вильярреал Вильярреал
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Шальке-04
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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Фрайбург
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Ньюкасл Юнайтед
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Саутгемптон Саутгемптон
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Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
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Валенсия Валенсия
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Осасуна
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Эйбар Эйбар
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Вердер Вердер
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Тоттенхэм Хотспур
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Ливерпуль
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Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

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Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе

Гимнастка Солдатова показала яркие пляжные фото в купальнике 

Чемпионат.com и ещё 1 11 часов назад
Солдатова показала яркие пляжные фото в купальнике
Фото: instagram.com/soldy21
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на пляже. На снимках спортсменка, одетая в купальник, позирует перед камерой.

«1-6? Какой кадр больше по душе?» — подписала она фотографии.

Многие подписчики отметили, что им нравятся все фотографии.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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