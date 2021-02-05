Глава Олимпиады в Токио возмутил мир сексизмом 

Президент Организационного комитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о коллегах-женщинах: по его мнению, из-за них заседания различных комитетов стали слишком долгими. Об этом сообщает The Mainichi.

На онлайн-заседании совета директоров Олимпийского комитета Японии Мори заявил, что женщины слишком много говорят (на встрече обсуждалось увеличение количества женщин в комитете до 40 процентов).

«Если вы увеличите количество женщин-исполнительных членов, а их время выступлений не будет ограничено до определенной степени, им будет трудно закончить», — сказал он.

Мори отметил, что женщины активно конкурируют друг с другом.

«Если одна поднимает руку, другие тоже захотят высказаться», — заявил он.

Позже Мори принес извинения, назвав свои заявления неуместными и противоречащими духу Олимпийских и Паралимпийских игр». При этом он заявил, что не покинет свой пост, несмотря на требования об отставке.

«Я много и преданно работал в течение семи лет. Я не уйду», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», из-за пандемии Олимпийские игры в Токио перенесли на год — с лета 2020-го на лето 2021 года. В декабре 2020-го на фоне роста заболеваемости коронавирусом появились слухи об отмене ОИ.

СМИ сообщали, что власти страны намерены обеспечить проведение Игр в Токио в 2032 году. Однако официально японское правительство не отказывается от планов устроить ОИ этим летом.