Более 500 волонтеров отказались от участия в Олимпиаде

Более 500 волонтеров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня отказались от дальнейшего участия в мероприятиях из-за скандала с высказываниями главы оргкомитета Олимпиады в Токио экс-премьера Ёсиро Мори, сообщил телеканал NHK.

Около 390 волонтеров, которые должны были работать непосредственно на Играх, и более 150 человек, занятых на мероприятиях по обслуживанию гостей форума в регионах, отказались от дальнейшего участия в мероприятиях. От почетной роли факелоносцев отказались три человека, двое из которых — популярные в Японии телеведущие и артисты разговорного жанра. В мэрию Токио поступило около 1690 телефонных звонков с осуждением высказываний Мори.

На прошлой неделе на заседании попечительского совета национального олимпийского комитета Японии Мори заявил, что собрания с участием женщин длятся иногда в два раза дольше обычного, что связано с высоким конкурентным духом у женщин, которые считают своим долгом вставить слово, если одна из них высказалась по какому-то вопросу. Он также предложил как-то ограничивать такие заседания по времени, иначе "им конца не будет". Высказывания вызвали бурю негодования как в Японии, так и за ее пределами.

После этого Мори созвал пресс-конференцию и публично извинился за свои высказывания, объяснив их тем, что погоня за формальным увеличением числа женщин в руководящих органах спортивных организаций вызывает у него опасения. Мори также напомнил, что подготовкой Олимпиады в Токио он занимается уже семь лет, использует для этого весь свой политический опыт, и считает это последней миссией на своем жизненном пути. Глава МОК Бах также заявил, что считает принесенные извинения Мори достаточными, а инцидент исчерпанным.

Экс-премьер-министр Японии Ёсиро Мори 83 года, он считает работу на этом посту своей последней миссией и поэтому отказался от получения за нее вознаграждения. Несколько лет назад сообщалось о наличии у него онкологического заболевания, сам экс-премьер тогда высказал опасения, что может не увидеть Олимпиады.

Как ожидается, в пятницу оргкомитет олимпиады соберется на совещание, на котором обсудит высказывания Мори.

Всего для участия в мероприятиях Олимпиады было отобрано 80 тысяч волонтеров.