Причиной смерти тяжелоатлета Власова стал оторвавшийся тромб

Специалист рассказал, спортсмен мог умереть из-за оторвавшегося тромба. Писаревский отметил, что, по словам дочери Власова, утром 85-летний тяжелоатлет был в хорошем настроении, а затем ему резко стало плохо.

О смерти Власова стало известно ранее в субботу, 13 февраля. 21 января сообщалось о госпитализации спортсмена. Тяжелоатлета доставили в реанимационное отделение, однако позже его состояние улучшилось.

Уроженец Донецкой области четырежды выигрывал золото чемпионатов мира и шесть раз становился чемпионом Европы. Также на его счету золотая медаль Олимпиады-1960. Спустя четыре года он завоевал серебро на Играх в Токио.