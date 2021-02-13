Причиной смерти тяжелоатлета Власова стал оторвавшийся тромб

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7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
1 1
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
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Байер
Байер
2 2
Майнц Майнц
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Боруссия Д
2 2
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Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
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3 из 4
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Лестер Сити
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Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
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Хетафе
Хетафе
16:00
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Леванте
Леванте
20:30
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2 из 2
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Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Саутгемптон
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15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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23:00
Хетафе Хетафе
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Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

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Вулверхэмптон
23:00
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Атлетико М
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20 февраля

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Кёльн
Кёльн
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

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Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
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Уэска
20:30
Гранада Гранада
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Аугсбург
Аугсбург
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Герта
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17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
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Вест Хэм Юнайтед
15:00
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Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Названа возможная причина смерти олимпийского чемпиона Власова 

Lenta.ru 4 часа назад
Причиной смерти тяжелоатлета Власова стал оторвавшийся тромб
Фото: РИА Новости
Главный тренер мужской национальной сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский назвал возможную причину смерти олимпийского чемпиона Юрия Власова. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист рассказал, спортсмен мог умереть из-за оторвавшегося тромба. Писаревский отметил, что, по словам дочери Власова, утром 85-летний тяжелоатлет был в хорошем настроении, а затем ему резко стало плохо.
О смерти Власова стало известно ранее в субботу, 13 февраля. 21 января сообщалось о госпитализации спортсмена. Тяжелоатлета доставили в реанимационное отделение, однако позже его состояние улучшилось.
Уроженец Донецкой области четырежды выигрывал золото чемпионатов мира и шесть раз становился чемпионом Европы. Также на его счету золотая медаль Олимпиады-1960. Спустя четыре года он завоевал серебро на Играх в Токио.
Власов пользовался популярностью и за рубежом. Поклонником советского тяжелоатлета неоднократно называл себя киноактер Арнольд Шварценеггер. С 1993 по 1995 год Власов был депутатом Государственной Думы.
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Летние виды спорта , Арнольд Шварценеггер , Юрий Власов , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
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