Заболевшая раком украинская гимнастка попросила о помощи 

Украинская художественная гимнастка Валерия Юзвяк попросила о финансовой помощи в инстаграме.

«Мне поставили тяжелый диагноз "Рабдомиосаркома". Это злокачественная агрессивная опухоль. Мне требуется дорогостоящее длительное лечение в Германии. У меня очень высокий шанс на выздоровление, поэтому хочу попросить от вас только поддержки и веры в меня. Также если кто-то может помочь финансово, реквизиты будут под этим видео. Спасибо вам большое за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Будьте здоровы!» — произнесла она на видео, которое опубликовала вчера.

Юзвяк — 21 год. Она, как сообщал «Рамблер», — бронзовая призерка чемпионата мира 2018 года (упражнение с тремя мячами и двумя скакалками), серебряная — Европейских игр 2019-го (упражнение с тремя обручами и четырьмя булавами).

На чемпионате Европы 2020-го спортсменка завоевала две золотые медали (упражнение с пятью мячами и в командном зачете) и по одной серебряной (упражнение с тремя обручами и четырьмя булавами) и бронзовой (групповое многоборье).