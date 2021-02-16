Гимнастка сравнила доходы в порно с заработками в спорте

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер сравнила свои доходы от съемок в порно с заработками в спорте. Ее слова приводит «Медуза».

По словам спортсменки, участие в фильмах для взрослых принесло ей гораздо больше денег. Она также добавила, что никогда не жалела о своем решении сменить сферу деятельности.

«Мне нравилось выходить из зоны комфорта и делать то, о чем я и помыслить не могла. Было очень весело», — отметила ван де Лер.

В ноябре 2019 года ван де Лер заявила, что после завершения спортивной карьеры восемь лет работала порноактрисой. Она отметила, что на протяжении всего времени любила свое дело. По словам нидерландки, она работала по собственным правилам, снимаясь либо одна, либо со своим молодым человеком.

Из спорта Ван де Лер ушла в 2008-м. Она серебряная призерка чемпионата мира 2002 года. В ее активе также три серебра и две бронзы первенства Европы-2002.