WADA отправило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет оснований полагать, что с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.

В то же время, как сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА, был отправлен запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине.

«Что касается вакцины «Спутник V», WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации, — отметили в ВАДА. — Однако у ВАДА нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил».

В ВАДА уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса.

«Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране, — сказали в пресс-службе ВАДА. — Кроме того, ВАДА имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям».

На данный момент кроме российского «Спутник V» в мире также используются три вакцины, разработанные в США, две — в Великобритании, шесть китайских, по одной из Германии и Индии.