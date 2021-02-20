WADA отправило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V»

«Что касается вакцины «Спутник V», WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации, — отметили в ВАДА. — Однако у ВАДА нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил».
«Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране, — сказали в пресс-службе ВАДА. — Кроме того, ВАДА имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям».