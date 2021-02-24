Тайгер Вудс прооперирован после ДТП 

Американский гольфист Тайгер Вудс прооперирован и начинает свое восстановление после попадания в автомобильную аварию в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом сообщается на странице спортсмена в Twitter.

Авария произошла во вторник вечером по московскому времени. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

В данный момент Вудс находится в сознании после операции, говорит с окружающими и проходит восстановление в своей больничной палате.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.