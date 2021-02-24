"Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы. Если ситуация не изменится, исполком МОК будет рассматривать вопрос об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы Игр в Париже и последующих Олимпийских игр", — сказал Бах.