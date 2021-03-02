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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Спортсменка отстранена с 1 марта 2021 года. Отмечается, что обвинения основаны на данных, полученных из базы московской лаборатории (LIMS).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в апреле 2020 года объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям.