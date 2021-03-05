Япония запретит иностранцам приезжать на Олимпиаду

«В настоящее время Япония не позволяет иностранцам въезжать в страну. Им разрешат, как только ситуация улучшится. Я не думаю, что ситуация быстро улучшится до такой степени, что мы сможем их принять», — сказал генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тоширо Муто.