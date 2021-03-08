МОК отказался признать новое назначение сына Лукашенко

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс

"МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента национального олимпийского комитета Белоруссии", — сообщил Адамс.

26 февраля Виктор Лукашенко, который является старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко , был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Белоруссии. На этой должности он заменил Александра Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года.

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Белоруссии, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии. В прошлом году после выборов белорусского президента порядка 1 000 спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков. Ранее сообщалось, что МОК также может принять дальнейшие меры, в том числе решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.