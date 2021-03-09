Тренер Мишин сообщил о тяжелом состоянии Плющенко 

Прославленный тренер Алексей Мишин стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». За свою многолетнюю карьеру он воспитал не одного чемпиона. Об одном из них Мишин подробно рассказал.

«Женя — парень мужественный, но он чуть не умер от этого поражения, заболел и слег. Счастье, что между окончаниями соревнований и показательными выступлениями было несколько дней. Он лежал с температурой за 40. Вот такой был уровень переживания», — признался прославленный тренер.

Алексей Мишин отметил, что и сам сильно волновался, однако смирился, поскольку понимал — есть и более «страшные трагедии». Он философски отметил:

«Это было, может быть, главное поражение в его жизни. Поражение было конструктивным. Неудачи двигают вперед. Женя остался в спорте, чтобы реализовать свою мечту, чтобы достичь высшего титула. Мы работали как сумасшедшие и выиграли Олимпиаду через четыре года».

Однако после победы в Турине в 2006 году и грандиозного триумфа в командных соревнованиях в Сочи Плющенко не смог выступить в личном первенстве. У фигуриста обострились проблемы со спиной. По словам Мишина, когда они ехали на соревнования, спортсмена ничто не беспокоило.

«Я думаю, что это обострение явилось итогом очень мощных человеческих переживаний. Все видели рентгенограммы. Спина была повреждена серьезно. Каждый зритель может понять, что он мне тогда сказал. В такой жизненной ситуации ощущения спортсмена являются довлеющим фактором», — сделал вывод тренер.

По мнению Алексея Мишина, любая победа — это совокупность трудов спортсмена и его тренера, причем в большей степени именно первого. Он высказал свою точку зрения:

«Научить быть чемпионом нельзя. Им нужно стать внутри себя. Бездарный тренер и талантливый ученик победят бездарного ученика и талантливого тренера».