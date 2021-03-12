Тренера по боям без правил избили и ограбили в Москве 

В Москве тренер по боям без правил обратился в полицию после избиения и ограбления.
Как сообщает телеграм-канал Mash, пострадавший — уроженец Таджикистана. В полиции он рассказал, что у станции метро «Марьино» к нему подошли трое мужчин и начали придираться к внешности. В частности, оппонентам не понравилась его борода.
После словесной перепалки тренер предложил зайти во дворы и продолжить разговор там. Как только они оказались в безлюдном месте, тренер получил удар кастетом в лицо и потерял сознание.
Очнувшись в районе Отрадное, пострадавший обнаружил исчезновение 130 тысяч рублей и мобильного телефона.
Мужчина обратился в полицию. Через некоторое время ему перезвонили и заявили, что на видео с камер наблюдения драка не зафиксирована. Кроме того, в полиции отказались считать ссадины на лице следом от удара кастетом.
В настоящий момент проходит проверка по делу.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Санкт-Петербурге избили чемпионку города по битбоксу Ольгу Кекс (Пьянову). Девушка сообщила, что на нее напали, повалили на пол и начали бить по всему телу и по голове. После нападения Ольга оказалась в больнице, а затем заявила в полицию об избиении. В полиции выяснилось, что избивший ее человек тоже написал на нее заявление.