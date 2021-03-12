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Спортсменов без прививки от коронавируса пустят на Олимпиаду

РИА "ФедералПресс"иещё 2
20 часов назад
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал подробности допуска спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио. Трансляцию пресс-конференции вел канал IOC Media на YouTube.
Спортсменов пустят на Олимпиаду без прививки от COVID
Фото: EPAEPA
«Мы не собираемся принуждать к вакцинации», – заявил Томас Бах.
Томас Бах отметил, что спортсмены, которые планируют участвовать в летней Олимпиаде 2021 года, не обязаны вакцинироваться от COVID-19.
При этом глава МОК посоветовал национальным олимпийским комитетам уточнить у властей информацию насчет прививки спортсменам.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Такое решение приняли власти страны.
Летние виды спорта,Томас Бах,ФедералПресс,
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