Российские саблисты завоевали путевку на Олимпиаду

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8 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Арсенал
Арсенал
14:00
Локомотив М Локомотив М
Рубин
Рубин
16:30
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Ахмат Ахмат
8 марта

Испанская Примера

1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Алавес Алавес
8 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
10 марта

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетико М
Атлетико М
21:00
Атлетик Б Атлетик Б
10 марта

Бундеслига

1 из 1
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Арминия
Арминия
20:30
Вердер Вердер
10 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
12 марта

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Ростов Ростов
12 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Валенсия Валенсия
12 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Боруссия М Боруссия М
12 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
13 марта

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
12:00
Ротор Ротор
Арсенал
Арсенал
14:00
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
16:30
Ахмат Ахмат
13 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
16:00
Кадис Кадис
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Эльче Эльче
Осасуна
Осасуна
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 марта

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
13 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:30
Челси Челси
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Эвертон
20:30
Бёрнли Бёрнли
14 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Уфа
Уфа
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
Краснодар Краснодар
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Сочи Сочи
14 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эйбар
Эйбар
20:30
Вильярреал Вильярреал
14 марта

Бундеслига

3 из 3
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Байер
Байер
15:30
Арминия Арминия
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Штутгарт
Штутгарт
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
14 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
15 марта

Испанская Примера

1 из 1
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Барселона
Барселона
23:00
Уэска Уэска
15 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
17 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
20:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
20:00
Зенит Зенит
17 марта

Испанская Примера

1 из 1
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Севилья
Севилья
21:00
Эльче Эльче
18 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
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Уфа
Уфа
17:00
Локомотив М Локомотив М
Спартак М
Спартак М
19:00
Урал Урал
19 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
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Рубин
Рубин
19:00
Химки Химки
Сочи
Сочи
19:00
Тамбов Тамбов
19 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
19 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Фулхэм
Фулхэм
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 марта

Бундеслига

3 из 5
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Бавария
Бавария
17:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Унион Унион
Кёльн
Кёльн
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
20 марта

Английская Премьер-лига

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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
21 марта

Российская Премьер-лига

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Краснодар
Краснодар
00:00
Динамо М Динамо М
21 марта

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Уэска
Уэска
00:00
Осасуна Осасуна
Бетис
Бетис
00:00
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
00:00
Эйбар Эйбар
21 марта

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3 из 3
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
15:30
Майнц Майнц
Герта
Герта
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Аугсбург Аугсбург
21 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Арсенал Арсенал
Астон Вилла
Астон Вилла
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

Российские саблисты завоевали путевку на Олимпийские игры 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Российские саблисты завоевали путевку на Олимпиаду
Фото: РИА Новости
Российские саблисты одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио.
В финале сборная России победила команду Германии со счетом 45:43. Бронзовые награды в активе хозяев турнира — венгров.
Победа позволила мужской сборной России по фехтованию на саблях отобраться на Олимпийские игры в Токио. Российские саблистки обеспечили себе участие в Олимпиаде в прошлом сезоне.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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