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Лещенко назвал способ обойти запрет на "Катюшу" на Олимпиаде

Майк Габриелян
6 часов назад
Народный артист Лев Лещенко рассказал, как обойти решение Спортивного арбитражного суда, запрещающее использовать песню «Катюша» на Олимпиаде.
Певца цитирует издание «Чемпионат».
«Надо просто всем спортсменам, которые едут на Олимпиаду, выучить «Катюшу». И когда флаг поднимается, петь её. Это будет достойным выходом из этой ситуации. Запрет? А как спортсмену могут запретить петь что-то?» - сказал Лещенко.
По его словам, западные чиновники запретят в качестве официальных и другие национальные песни, например – «Подмосковные вечера».
Ранее России запретили использовать национальные символы на международных соревнованиях. Поводом стали обвинения со стороны западных спортивно-чиновничьих структур в «государственной программе допинга», якобы существовавшей в нашей стране. Внятных и неопровержимых доказательств при этом представлено не было. Недоброжелатели России использовали показания бывшего функционера антидопинговой лаборатории, сбежавшего в США и скрывающегося там под защитой американских спецслужб.
После запрета на нацсимволы российские спортсмены попросили исполнять «Катюшу» вместо гимна, но получили отказ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что поэт-песенник Илья Резник выступил против выступления российских спортсменов на Олимпиаде под песню «Катюша».
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