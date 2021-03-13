Лещенко назвал способ обойти запрет на "Катюшу" на Олимпиаде

По его словам, западные чиновники запретят в качестве официальных и другие национальные песни, например – «Подмосковные вечера».

Ранее России запретили использовать национальные символы на международных соревнованиях. Поводом стали обвинения со стороны западных спортивно-чиновничьих структур в «государственной программе допинга», якобы существовавшей в нашей стране. Внятных и неопровержимых доказательств при этом представлено не было. Недоброжелатели России использовали показания бывшего функционера антидопинговой лаборатории, сбежавшего в США и скрывающегося там под защитой американских спецслужб.